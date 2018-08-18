Копирайтинг

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Закрыт10 заявок177 просмотров

Задача простая: на сайте https://www.livemaster.ru/ находить интересные и подходящие товары для интернет-магазина, подгонять описание товара к нужному формату и обрезать фотографию . Далее нужно скинуть в whatsapp ссылку на товар, текст с описанием и фото самого товара. 100р за 10 товаров. Оплата после каждых 10 товаров.

7 лет назад
EgorSkr1
Егор 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров