Поиск и рерайт 40 любых строительных новостей

Требуется найти любые новости по тематикам: бетон, цемент, арматура, фундамент. И сделать качественный рерайт.

Пример новостей:

https://m200.by/v-ispanii-izgotovili-druzhestvennyy-b/

https://m200.by/novyj-beton-ot-belorusskogo-proizvoditelja/

Можно мировые, но и белорусские тоже должны быть, хотя бы несколько.

Тексты переделать полностью, не просто переставить слова местами. Стиль и смысл нужно сохранить, без технических и стилистических ошибок.

Объем текста: от 600 до 1200 знаков на новость. Все новости должны быть естественного, разного размера, а не 40 штук по 1000 знаков.

Ключи не нужны.

Требуемая уникальность: от 90% по text.ru

Мне важнее не уникальность, а нормальная читабельность текста.

Бреда, нарушенной логики, смысловых ляпов - быть не должно такие тексты не приму ни в каком виде, отменю задание, поэтому если есть портфолио - присылайте ссылки на него, если нету, нужно будет сделать тестовое задание - пришлите любые пару абзацев любой новости.

Задание простое, бюджет соответственный, справится даже школьник со знанием русского языка.