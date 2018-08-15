Регистрация на форумах и создание темы

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок308 просмотров

Требуется регистрация на форуме, добавление аватара и контактов компании, а также создание темы.

1) За зарегистрированный аккаунт 5 рублей рф

2) За наличие в нем контактов и аватара 5 рублей рф

3) За наличие темы 5 рублей рф

Оплата на яндекс.деньги

7 лет назад
wazzup_su
Денис 
41 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров