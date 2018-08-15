Необходимо разместить информацию на сайте по ТЗ - 50 товаров. ТЗ в личку исполнителю Постоплата на карту приватбанк или яндекс кошелек.
Регистрация на форумах и создание темы
Требуется регистрация на форуме, добавление аватара и контактов компании, а также создание темы.
1) За зарегистрированный аккаунт 5 рублей рф
2) За наличие в нем контактов и аватара 5 рублей рф
3) За наличие темы 5 рублей рф
Оплата на яндекс.деньги
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть сайт, нужно быстро внести некоторые корректировки.Важно чтобы после корректировок скорость загрузки сохранилась, сейчас 1,83 сек. Сайт свёрстан вручную ===не приходят заявки с форм (переносили на новый домен)===при запуске видео в ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина товарами (500 штук) CMS OpenCart Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата. ...Завершен7 лет назад
на странице нужно сделать 4 пунтка меню. в виде фотографий и ссылок на других страницах это уже релизовано, нужно просто скопироватьЗавершен7 лет назад
Добры день. Мы юридическая компания. У нас несколько сайтов на битриксе. Один основной, где периодически обновляется информация - https://prifinance.com/ Другой на англ языке, он сейчас в активной доработке - https://offshoreassistants.com/ ...Закрыт7 лет назад
- $14
Нужно заполнить 46 карточек компаний на сайте на CMS Wordpress. Принцип работы: Есть список сайтов компаний и инструкция по заполнению. Под каждую компанию на сайте создается новый пост, заполняется ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт7 лет назад
Тематика: мойки высокого давления, оборудование CMS: OpenCart Задача: добавление товаров по прайсу, вся доп.информация берётся с указанного ресурса, всё сводится к комбинации "скопировать-вставить".Наполнение сайтов45 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо наполнить интернет-магазин. Товары нужно копировать с сайтов-партнеров. Основное пожелание - самостоятельность и творческий подход к работе.Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $38
Заполнение 335 листингов - 1000 грн. Срок исполнения - 10 дней Пример листинга секции карате Необходимо наполнить сайт Clever Navigator. Заполнять в админке Wordpress (обучим). Возможно долгосрочное сотрудничество. ...Закрыт7 лет назад
- $5
Добавить компанию в 50 каталогов/справочников по списку по порядку. Считаются только успешные размещения (есть ссылка на страницу, либо статус на модерации) Порядок работы: 1. Открываем сайт по списку 2. Смотрим, ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад