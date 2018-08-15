Контент менеджер: заполнить карточки компаний

Нужно заполнить 46 карточек компаний на сайте на CMS Wordpress.

Принцип работы:

Есть список сайтов компаний и инструкция по заполнению. Под каждую компанию на сайте создается новый пост, заполняется название, адрес, телефон, добавляются фотографии.

Нужен человек с опытом работы на Wordpress.

Оплата за одну карточку - 20 рублей.