Контент менеджер: заполнить карточки компаний

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт26 заявок294 просмотра

Нужно заполнить 46 карточек компаний на сайте на CMS Wordpress.

Принцип работы:

Есть список сайтов компаний и инструкция по заполнению. Под каждую компанию на сайте создается новый пост, заполняется название, адрес, телефон, добавляются фотографии.

Нужен человек с опытом работы на Wordpress.

Оплата за одну карточку - 20 рублей.

WordPress
7 лет назад
sword71
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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