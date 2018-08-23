Наполнение интернет-магазина товарами

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Завершен28 заявок340 просмотров

Здравствуйте.

Требуются услуги контент-менеджера по наполнению интернет-магазина товарами (500 штук)

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Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата.

P.S. пожалуйста, оставляйте заявку только если готовы работать. Оставить заявку и неделю не выходить на связь - не айс)

Opencart
7 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

tatka007
39 лет
12 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад
$36
1 день
Маргарита с задачей справляется на 10 баллов. Хорошая коммуникация, качественная работа, вопросы только по делу. Будем работать дальше. Мои рекомендации!
Отличный заказчик. Быстрая оплата. Очень приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

tatka007
39 лет
12 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад