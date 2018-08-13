Нужно опубликовать 5-10 отзывов в Гугл Бизнесе на английском языке я английского аккаунта (имя Джон, Карл и другие иностранные). Аккаунт должен быть живой и желательно быть с историей (в истории - отзывы на английском языке). ...
Наполнение интернет-магазина Shopify + Oberlo
Привет! Нужно наполнить интернет-магазин категориями и товарами с Алиэкспресс (ссылки предоставлю) с помощью Oberlo. Перевести на русский язык и доработать названия и описания товаров до красивого читабельного вида, добавить фото товаров карточку и в описание, также как в али, только без указания бренда. У вас должен быть опыт работы с Shopify и приложением Oberlo. Объем работы от 50 товаров и более. Предлагайте свои расценки.
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