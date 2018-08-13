Наполнение интернет-магазина Shopify + Oberlo

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Закрыт2 заявки313 просмотров

Привет! Нужно наполнить интернет-магазин категориями и товарами с Алиэкспресс (ссылки предоставлю) с помощью Oberlo. Перевести на русский язык и доработать названия и описания товаров до красивого читабельного вида, добавить фото товаров карточку и в описание, также как в али, только без указания бренда.  У вас должен быть опыт работы с Shopify  и приложением Oberlo.  Объем работы от 50 товаров и более.  Предлагайте свои расценки.

Shopify
7 лет назад
appcom
Андрей 
56 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров