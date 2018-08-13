Наполнить 5 аккаунтов в Инстаграмм

Есть 5 аккаунтов (фейк) инстаграмм.

Требуется в каждый добавить по 6 постов с картинками (картинки одни и те же, только текст разный наложить поверх) и описание чуть уникальные сделать.

В последствии данные аккаунты пойдут как саттелиты для главного аккаунта.

Работа простая очень. Поэтому пойдет новичкам.