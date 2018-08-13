Наполнить 5 аккаунтов в Инстаграмм

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Закрыт25 заявок244 просмотра

Есть 5 аккаунтов (фейк) инстаграмм.

Требуется в каждый добавить по 6  постов с картинками (картинки одни и те же, только текст разный наложить поверх) и описание чуть уникальные сделать.

В последствии данные аккаунты пойдут как саттелиты для главного аккаунта. 

Работа простая очень. Поэтому пойдет новичкам.

7 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров