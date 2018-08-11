Добавить контент на сайт

Сайт сервисного центра по ремонту телефонов, необходимо:

-добавить модель телефона

-прописайть заголовок и описание

-картинку с изображением телефона в общем меню, картика с телефоном на странице модели для слайдера "до-после" и картинка с разбитым стеклом, пример слайдера https://www.bananafix.in.ua/product/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-sony-xperia-c5-ultra-dual/

- написать текст под каждую модель, стараться максимально оригинально, я понимаю что текст будет однообразным, но повторяться не должен, ключевые слова "ремонт /модель\, замена стекла, замена тачскрина, ремонт киев, дисплей, экран, сервисный центр" 1500 символов

-отредактировать цены (два пункта - замена стекла, замена дисплея)

количество моделей 78шт, некоторые уже добавлены на сайт, но их нужно редактировать (фото, текст, цены)

https://www.bananafix.in.ua/

буду рад вашим советам по оптимизации в поисковой выдаче