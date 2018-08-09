Собрать контактные данные 500 брендов и написать им запрос на почту

Есть интернет-магазин, продаёт товары 510 различных брендов.

Требуется собрать контактные данные этих брендов (сайт, email, телефон, адрес формы на сайте) и написать каждому письмо (или через форму, если нет email) по типа "Мы продаём вашу продукцию, просьба разместить информацию о нас в разделе "где купить" на вашем сайте".

Предположительно, сайт есть у 95% брендов, email или форма есть на сайте у 80%, т.е. всего требуется заполнить примерно 480 контактов и написать 400 писем (форм). Дальнйешее общение за нами.

Пишите цену или за 1 строку и 1 письмо или сразу за проект.