Ищем контент-менеджера для публикации порядка 500 статей (статьи готовы). Инструкция во вложении. Доступ предоставляем после заполнения анкеты (во вложении)Обязательна тестовая публикация или пример ранее опубликованной работы в соотв. с требованиями.Оплата рассчитана из расчета 40 руб. за ...
Необходимо разместить статьи на сайте
Необходимо разместить статьи на wordpress сайт
оплата 50 р. за текст нужно выложить 30 текстов (количество обговаривается)
Требования в приложении
Сайт https://chayku.net
P.S. Работаем после выполнения тестового задания
Заявки фрилансеров
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