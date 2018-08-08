Необходимо разместить статьи на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок230 просмотров

Необходимо разместить статьи на wordpress сайт

оплата 50 р. за текст нужно выложить 30 текстов (количество обговаривается)

Требования в приложении

Сайт https://chayku.net

P.S. Работаем после выполнения тестового задания

WordPress
7 лет назад
vladisi01mos
Влад 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров