Требуется наполнить каталог организаций в соответствии с инструкций, приложенной к заказу. Оплата - 1000р. за 100 карточек. Поиск салонов к размещению осуществляет исполнитель.
Редактор, писатель, копипастер, верстальщик
На сайт agrus.ua нужно регулярно (один раз в неделю) выводить небольшие статьи, одна-две страницы. Тексты статей и фотографии мы предоставляем.
Задачи:
1. Редактировать тексты, исправляя все грамматические ошибки, при необходимости добавляя литературность и повышая продаваемость текстов.
2. Тексты мы даем на одном языке. Но сайт двуязычный. Нужно делать адекватный перевод. Если исходник на русском, перевести на украинский. И наоборот.
3. Отверстать все получившееся в статьи. При необходимости найти подходящие фото в интернете.
4. Красиво вывести на сайт. С этим есть нюансы, т.к. редактор страниц админки сайта обладает ограниченной функциональностью, но если в него вставить отверстанный в каком-нибудь Html редакторе текст, он сохраняет верстку и спецсимволы. Пожелания - чтобы статьи на сайте выглядели, как на страницах глянцевых журналов, ну или по крайней мере приближались к этому.
Заявки фрилансеров
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