Редактор, писатель, копипастер, верстальщик

На сайт agrus.ua нужно регулярно (один раз в неделю) выводить небольшие статьи, одна-две страницы. Тексты статей и фотографии мы предоставляем.

Задачи:

1. Редактировать тексты, исправляя все грамматические ошибки, при необходимости добавляя литературность и повышая продаваемость текстов.

2. Тексты мы даем на одном языке. Но сайт двуязычный. Нужно делать адекватный перевод. Если исходник на русском, перевести на украинский. И наоборот.

3. Отверстать все получившееся в статьи. При необходимости найти подходящие фото в интернете.

4. Красиво вывести на сайт. С этим есть нюансы, т.к. редактор страниц админки сайта обладает ограниченной функциональностью, но если в него вставить отверстанный в каком-нибудь Html редакторе текст, он сохраняет верстку и спецсимволы. Пожелания - чтобы статьи на сайте выглядели, как на страницах глянцевых журналов, ну или по крайней мере приближались к этому.