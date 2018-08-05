Постинг на 200 досок

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок183 просмотра

Требуется постинг. Закидка короткого объявления на доски объявлений. Например это может быть база отдыха или пром предприятие. Список где размещаться даю я.  Оплачивается сам факт подачи объявления, не ожидая примет модератор доски его или нет.  Необходимо разместиться на 200 досках, в будущем работу можем давать регулярно.

Интересует стоимость работ и сроки.

7 лет назад
VOX
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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