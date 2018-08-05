Постинг на 200 досок

Требуется постинг. Закидка короткого объявления на доски объявлений. Например это может быть база отдыха или пром предприятие. Список где размещаться даю я. Оплачивается сам факт подачи объявления, не ожидая примет модератор доски его или нет. Необходимо разместиться на 200 досках, в будущем работу можем давать регулярно.

Интересует стоимость работ и сроки.