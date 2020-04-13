Наполнить контентом онлайн магазин

Добрый день!

Необходимо наполнить онлайн магазин товарами. Вносить информацию нужно через Tilda - это быстро и просто. Что необходимо сделать:

1) Поиск одного изображения на белом фоне. Можно брать с других сайтов. Главное - хорошее качество изображения и отсутствие водяных знаков на нем.

2) Брать короткое описание из файла, который вам будет выслан

3) Вставлять из файла название продукта, стоимость и артикул.

За внесение каждого продукта - 5 рублей. Необходимо внести около 500 наименований до вечера воскресенья