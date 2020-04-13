Наполнить контентом онлайн магазин

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен69 заявок1242 просмотра

Добрый день! 

Необходимо наполнить онлайн магазин товарами. Вносить информацию нужно через Tilda - это быстро и просто. Что необходимо сделать: 

1) Поиск одного изображения на белом фоне. Можно брать с других сайтов. Главное - хорошее качество изображения и отсутствие водяных знаков на нем. 

2) Брать короткое описание из файла, который вам будет выслан

3) Вставлять из файла название продукта, стоимость и артикул. 

За внесение каждого продукта - 5 рублей. Необходимо внести около 500 наименований до вечера воскресенья

Tilda
6 лет назад
wresks
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 часов назад
6 лет назад
$1
3 дня
Все хорошо
Все отлично!

Заявки фрилансеров

yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
11 часов назад
6 лет назад