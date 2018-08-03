Подбор фотоматериалов для рекламы в Facebook

Здравствуйте! Нужно отредактировать страницу на amazon sellercentral (изменить вес,габариты продукта,узнать почему товар недоступен,хотя он принят на склад Амазона уже давно и также узнать почему сейчас отрицательный баланс -1079$,откуда эта цифра),короче надо привести всё порядок человеку ...