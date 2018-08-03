Оформить статьи на сайте

Доброго времени суток!

Нужен человек (возможно несколько) для оформления готовых статей на сайте. Статьи большие - в среднем 25-30 тыс.знаков. Админка очень простая, нужны только элементарные знания HTML (абзац, списки, цитаты). Хотя все итак автоматизировано на панели. Картинки искать/редактировать/добавлять НЕ нужно!!! Их будет делать наш иллюстратор! От Вас только красивое оформление текста цитатами, списками, выделение главных фраз и смысловых блоков. Цена 50 р/за статью.

Инструкция по оформлению предоставляется исполнителю. В заявке указывайте сколько статей в день готовы оформлять. Для начала будет большой объем статей, которые необходимо оперативно оформить.

Для примера прикреплена ссылка на оформленную статью. Напоминаю, картинки от Вас НЕ требуются, только аналогичное оформление текста. За качество и скорость работы возможно увеличение бюджета оплаты.