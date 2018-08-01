Авито регистрация и объявления. 1. Зарегистрировать почту на Яндексе. 2. Зарегистрировать аккаунт на Авито (используем зарегистрированную почту на Яндексе). 3. Выложить в аккаунт 8 объявлений (тексты дам). Картинки подберете по теме. ...
Отредактировать страницу на amazon sellercentral
Здравствуйте!
Нужно отредактировать страницу на amazon sellercentral (изменить вес,габариты продукта,узнать почему товар недоступен,хотя он принят на склад Амазона уже давно и также узнать почему сейчас отрицательный баланс -1079$,откуда эта цифра),короче надо привести всё порядок человеку который в этом разбирается.
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