Отредактировать страницу на amazon sellercentral

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки122 просмотра

Здравствуйте!

Нужно отредактировать страницу на amazon sellercentral (изменить вес,габариты продукта,узнать почему товар недоступен,хотя он принят на склад Амазона уже давно и также узнать почему сейчас отрицательный баланс -1079$,откуда эта цифра),короче надо привести всё порядок человеку который в этом разбирается.

7 лет назад
guest_15208821067852
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Авито регистрация и объявления.

    Авито регистрация и объявления. 1. Зарегистрировать почту на Яндексе. 2. Зарегистрировать аккаунт на Авито (используем зарегистрированную почту на Яндексе). 3. Выложить в аккаунт 8 объявлений (тексты дам). Картинки подберете по теме. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Наполнение интернет магазина товарными позициями

    На постоянной основе нужна грамотная девушка для загрузки товаров на сайт интернет магазина одежды. Наполнение из разных сайтов-источников.  Описание + характеристики + цена + фото

    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поиск информации в интернете для сметной документации

    Требуется сотрудник для поиска информации в Интернет, её обработке и занесению в базу данных (Excel). Требования: Наличие доступа в Интернет. Большой опыт поиска информации в Интернет. Отличное знание Microsoft Office. . ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ручной перенос товара с одного интернет-магазина в другой

    Куда переносим: http://xn--e1aaerl4g.xn--90ais/ Откуда переносим: http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyie-deorativnotsvetuschie-rasteniya/ http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyie-derevya/ + подкатегории http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyie-ampelnyie-rasteniya/ http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyie-gorshechnyie-rasteniya-i-kustyi/ http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennaya-izgorod/ http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyie-kaktusyi-i-sukulenty/ http://flora.by/catalog/iskusstvennyie-rasteniya/iskusstvennyiy-gazon/ Все категории уже созданы. ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Копипаст

    Здравствуйте! Задача следующая: копипаст карточек продукта на сайт 1. Скачать картинку - нанести вотермарк - залить на сайт (1 страница - 1 картинка) 2. Скопировать текст - пернести на сайт 3. ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформить 1страницу на Wordpress

    $20

    При помощи шорткодов, слайдера и пр. нужно сделать из этой страницы http://inst.geoid.org.ua/?page_id=363 посадочную страницу. Слайдер.ТекстСлайдер2ТекстТабличкаЧеклистИнфоблокконтент, инфографика, слайды есть, частично нужно доработать. Справитесь будем другие страницы наполнять. Если ...

    WordPress
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить статьи на сайт

    Здравствуйте! Требуется добавить на сайт 100-150 статей.  Материалы для размещения предоставляем. Движок WordPress.  Наполнение максимально автоматизировано. На сайте размещается развлекательный контент. По факту выполнения работы нужно будет вести ...

    HTMLWordPress
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад