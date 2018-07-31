Добрый день. Нужно собрать базу контактных данных в таблицу Excel по указанным ниже категориям Производители/бренды одежды и обувиПроизводители/брендыПроизводители/бренды косметикиТуристические операторыСети отелейАвиакомпанияНужны компании, которые работают на рынках России, Украины, Белоруссии и Казахстана. ...
Оформить 1страницу на Wordpress
При помощи шорткодов, слайдера и пр. нужно сделать из этой страницы http://inst.geoid.org.ua/?page_id=363
посадочную страницу.
- Слайдер.
- Текст
- Слайдер2
- Текст
- Табличка
- Чеклист
- Инфоблок
Справитесь будем другие страницы наполнять.
Если нужна будет помощь программиста, верстальщика - организую.
Заявки фрилансеров
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