Оформить 1страницу на Wordpress

$20
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Закрыт1 заявка126 просмотров

При помощи шорткодов, слайдера и пр. нужно сделать из этой страницы http://inst.geoid.org.ua/?page_id=363

посадочную страницу.

  • Слайдер.
  • Текст
  • Слайдер2
  • Текст
  • Табличка
  • Чеклист
  • Инфоблок
контент, инфографика, слайды есть, частично нужно доработать.

Справитесь будем другие страницы наполнять.

Если нужна будет помощь программиста, верстальщика - организую.

WordPress
7 лет назад
blackgold
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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