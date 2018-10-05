Собрать базу данных контактов

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Завершен10 заявок338 просмотров

Добрый день. Нужно собрать базу контактных данных в таблицу Excel по указанным ниже категориям

  • Производители/бренды одежды и обуви
  • Производители/бренды
  • Производители/бренды косметики
  • Туристические операторы
  • Сети отелей
  • Авиакомпания
Нужны компании, которые работают на рынках России, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Таблицу сделать из 4 колонок:

Категория / Название компании / Номер телефона / Имейл

Пишите предложения по цене и по примерному количеству контактов

7 лет назад
d3v1LWTF
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nest4eg
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
7 дней
Отличный исполнитель. Собрал базу быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Доволен сотрудничеством. Четкая постановка ТЗ, быстрая проверка и оплата) Рекомендую)

Заявки фрилансеров

nest4eg
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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