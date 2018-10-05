Необходимо скачать приложение и зарегистрироваться в нём. За регистрацию вы получаете 5 евро. Задание очень простое, просто тратите 10 минут и получаете свои 5 евро. После этого у вас будет возможность еще еще несколько раз ...
Собрать базу данных контактов
Добрый день. Нужно собрать базу контактных данных в таблицу Excel по указанным ниже категориям
- Производители/бренды одежды и обуви
- Производители/бренды
- Производители/бренды косметики
- Туристические операторы
- Сети отелей
- Авиакомпания
Таблицу сделать из 4 колонок:
Категория / Название компании / Номер телефона / Имейл
Пишите предложения по цене и по примерному количеству контактов
Выбранный исполнитель
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