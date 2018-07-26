Редактирование карточек товара 7500 штук

Движок - Опенкарт

Нужно сменить фото + немного отредактировать описание + добавить фильтры.

Алгоритм работы будет такой:

1 - Вы находите товар на сайте поставщика. Смотрите какое там фото.

2 - Находите такое же в интернете. Меняете на сайте.

3 - Делаете правки в описание, там мелочи.

4 - Добавляете фильтры. Смотрите на сайте поставщика - пункт 1.

Сколько кворков будет стоить?

Для чего пункт 1 и 2 - очень часто в интернет магазинах стоит не та модель в карточке. Вбили название в яндекс картинки, и думают, что это тот товар. На самом деле, очень часто ошибки! Поэтому сравниваем с поставщиком.