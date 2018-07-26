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Редактирование карточек товара 7500 штук
Движок - Опенкарт
Нужно сменить фото + немного отредактировать описание + добавить фильтры.
Алгоритм работы будет такой:
1 - Вы находите товар на сайте поставщика. Смотрите какое там фото.
2 - Находите такое же в интернете. Меняете на сайте.
3 - Делаете правки в описание, там мелочи.
4 - Добавляете фильтры. Смотрите на сайте поставщика - пункт 1.
Сколько кворков будет стоить?
Для чего пункт 1 и 2 - очень часто в интернет магазинах стоит не та модель в карточке. Вбили название в яндекс картинки, и думают, что это тот товар. На самом деле, очень часто ошибки! Поэтому сравниваем с поставщиком.
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