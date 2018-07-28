Необходимо скачать приложение и зарегистрироваться в нём. За регистрацию вы получаете 5 евро. Задание очень простое, просто тратите 10 минут и получаете свои 5 евро. После этого у вас будет возможность еще еще несколько раз ...
Написание отзывов для магазина на площадке tiu.ru и satom.ru
1.Оформляете заказ в магазине
2.. Через 4 дня ,пишите простой положительный отзыв.(тексты для отзывы предоставляются)
3. Оплачиваться будут только опубликованные отзывы. 1 отзыв - 20 рублей.
4.Предоставляете отчет
По 50 отзывов на каждый магазин
PS: необходимо будет подтверждение телефона. Можно использовать виртуальные номера.
Лучше использовать браузер Tor, после каждого опубликованного - перезапускать или другие методы(важно оформлять с разных номеров телефjна и разных ip)
Заявки фрилансеров
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