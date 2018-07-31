Добрый день. Нужно собрать базу контактных данных в таблицу Excel по указанным ниже категориям Производители/бренды одежды и обувиПроизводители/брендыПроизводители/бренды косметикиТуристические операторыСети отелейАвиакомпанияНужны компании, которые работают на рынках России, Украины, Белоруссии и Казахстана. ...
Добавить статьи на сайт
Здравствуйте!
Требуется добавить на сайт 100-150 статей.
Материалы для размещения предоставляем. Движок WordPress.
Наполнение максимально автоматизировано.
На сайте размещается развлекательный контент.
По факту выполнения работы нужно будет вести отчет в Google-таблице.
Требования к кандидату:
- наличие опыта наполнения: от 1 года;
- базовые знания HTML;
- усидчивость и внимательность;
- владение Photophop (или его аналоги) на начальном уровне.
Заявки фрилансеров
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