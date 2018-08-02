Задача: Составить блок с запросами для удобства пользователей, который помогает в навигации сайта. К примеру можно находясь в раздел “Женские туфли”, нажав на ссылку/запрос “кожаные” попасть в категорию соответствующую. Пример в ТЗ ...
Заполнение сайта, WP на трех языках, оплата через PayPal
Добрый день,
Необходимо заносить статьи на сайт (копировать с нашей страницы в ФБ), размещать в соц сетях, на страницах проекта.
Сайт Wordpress на трех языках, Русский, Английский, Иврит.
Нужно обработать первоначальный обьем статей, затем несколько часов в неделю на постоянной основе, оплата по часам, только через PayPal увы.
Заявки фрилансеров
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