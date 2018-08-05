Перенести онлайн курс из группы Vk на платформу Getcouse, оформить его

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок184 просмотра

- Перенести материалы 30 дневного онлайн тренинга из группы Вконтакте (они последовательно на стене выложены) в Геткурс

- Оформить\описать онлайн тренинг(задания, названия дней)

год назад
ulitin97
39 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Диана
 
31 год
год в сервисе
Была
год назад
год назад