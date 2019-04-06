Подготовка фотоконтента для интернет магазина и дизайн вкладышей

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен3 заявки180 просмотров

Необходимо сфотографировать 5 комплектов столового белья (скатерти, салфетки, дорожки). 

Фотографии необходимы для размещения на сайте интернет магазина. 

Так же необходимо разработать вкладыш для упаковки этих изделий с фотографией.

7 лет назад
timashkov
51 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Sofia_Al
Софья 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$30
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Постановка задачи четкая. Оплата проведена в срок в полном объеме. Заказчик на связи был постоянно. Все вопросы решались оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Sofia_Al
Софья 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад