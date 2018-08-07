Собрать контент для наполнение сайта адвоката. Срочно!

$15
  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки214 просмотров

Создать контент для создания новых страниц специализаций на сайте http://advokat-bayer.ru/practice/ 

Новые специализации:

    -  Уголовные дела

    -  Наследство (наследственные споры)

    -  Земельные споры

    -  Гражданские дела

    -  Раздел имущества 

Уникальность НЕ нужна!

ТЗ прилагаю!

ОБРАЩАТЬСЯ прошу только сюда или на контакты в профиле. 

Цена, сроки, варианты и этапы оплаты?

Срочно! 

7 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров