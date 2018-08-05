Необходимо почистить поисковые запросы и привести их в читаемый вид.

Например, видим такой кей: автокод пробить автомобиль

Приводим его в читаемый вид. Например, так: пробить автомобиль по автокоду

Или, например, такой кей: сайт гибдд проверить авто

Приводим в такой вид: как проверить авто через сайт ГИБДД

Все аббревиатуры и т.п. должны быть написаны по правилам русского языка, т.е. большими буквами.

Это проще всего сделать заменой.

Также если видим, что кей не полный, например: проверить авто на запрет регистрационных

То дополняем его. Например, так: проверить авто на запрет регистрационных действий

На каждую 1 тыс. кеев приходяться примерно 20% кеев, которые необходимо вручную изменить.

Большая часть кеев написана по правиламм русского языка, и их менять не надо.

Тематики следующие:

Авто (1179 кеев)

Загородный дом и дача (2215 кеев)

Рыбалка и охота (1582 кеев)

Туризм и путешествия (2635 кеев)

Из файла также надо удалить следующие кеи:

1. Не информационное направленности (например, если запрос подразумевает желание о покупке или скачивани, если ищут что-то конкретное – сайт, номер телефона, время работы, улицу, организацию и т. п.)

2. Кеи, не относящиеся к тематике или относящиеся очень слабо

Также необходимо сделать, чтобы все кеи начинались с большой буквы (делается элементарно через формуму Exel).

Оплата: 1 тыс. кеев – 300 руб.

Сроки: хотя бы 1к кеев за день

Оплата на WebMoney или Qiwi.