- Перенести материалы 30 дневного онлайн тренинга из группы Вконтакте (они последовательно на стене выложены) в Геткурс - Оформить\описать онлайн тренинг(задания, названия дней)
Почистить поисковые запросы
Необходимо почистить поисковые запросы и привести их в читаемый вид.
Например, видим такой кей: автокод пробить автомобиль
Приводим его в читаемый вид. Например, так: пробить автомобиль по автокоду
Или, например, такой кей: сайт гибдд проверить авто
Приводим в такой вид: как проверить авто через сайт ГИБДД
Все аббревиатуры и т.п. должны быть написаны по правилам русского языка, т.е. большими буквами.
Это проще всего сделать заменой.
Также если видим, что кей не полный, например: проверить авто на запрет регистрационных
То дополняем его. Например, так: проверить авто на запрет регистрационных действий
На каждую 1 тыс. кеев приходяться примерно 20% кеев, которые необходимо вручную изменить.
Большая часть кеев написана по правиламм русского языка, и их менять не надо.
Тематики следующие:
Авто (1179 кеев)
Загородный дом и дача (2215 кеев)
Рыбалка и охота (1582 кеев)
Туризм и путешествия (2635 кеев)
Из файла также надо удалить следующие кеи:
1. Не информационное направленности (например, если запрос подразумевает желание о покупке или скачивани, если ищут что-то конкретное – сайт, номер телефона, время работы, улицу, организацию и т. п.)
2. Кеи, не относящиеся к тематике или относящиеся очень слабо
Также необходимо сделать, чтобы все кеи начинались с большой буквы (делается элементарно через формуму Exel).
Оплата: 1 тыс. кеев – 300 руб.
Сроки: хотя бы 1к кеев за день
Оплата на WebMoney или Qiwi.
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