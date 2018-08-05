- Перенести материалы 30 дневного онлайн тренинга из группы Вконтакте (они последовательно на стене выложены) в Геткурс - Оформить\описать онлайн тренинг(задания, названия дней)
Размещение обьявлений
Мне необходимо 10 человек для размещения объявлений на авито. За размещение каждого объявление, оплата 50 рублей.
Заявки фрилансеров
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