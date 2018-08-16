Наполнить каталог организаций.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок230 просмотров

Требуется наполнить каталог организаций в соответствии с инструкций, приложенной к заказу. Оплата - 1000р. за 100 карточек. 

Поиск салонов к размещению осуществляет исполнитель.

7 лет назад
Maslenica
Дмитрий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Tiana__Media
Татьяна 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$15
2 дня
Татьяна все сделала хорошо. Подошла ответственно к делу. Каждая картинка была обработана и уникализирована
Очень понравилось работать с заказчиком. Всегда на связи, оперативно поясняет задания. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Tiana__Media
Татьяна 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад