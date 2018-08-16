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Наполнить каталог организаций.
Требуется наполнить каталог организаций в соответствии с инструкций, приложенной к заказу. Оплата - 1000р. за 100 карточек.
Поиск салонов к размещению осуществляет исполнитель.
Выбранный исполнитель
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