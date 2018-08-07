Наполнение интернет магазина товаром.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт38 заявок309 просмотров

Требуется человек для наполнение магазина товаром поставщика.

Есть сайт, есть парочка поставщиков, с сайтов которых нужно скопировать товары и добавить на мой.

ТЗ:

  • Скачать фото товара включая все вариации.
  • Скопировать информацию товара.
*** всю доступную информацию на сайте поставщика:

  • ﻿Название
  • ﻿Артикул
  • ﻿Характеристики
  • ﻿Описание (если есть)
  • ﻿Цена (по алгоритму)
4. Добавить товар на сайт.

Товар должен быть добавлен в свою категорию.

7 лет назад
levis_core
Вячеслав 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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