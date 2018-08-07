Наполнение интернет магазина товаром.

Требуется человек для наполнение магазина товаром поставщика.

Есть сайт, есть парочка поставщиков, с сайтов которых нужно скопировать товары и добавить на мой.

ТЗ:

Скачать фото товара включая все вариации.

Скопировать информацию товара.

*** всю доступную информацию на сайте поставщика:

﻿Название

﻿Артикул

﻿Характеристики

﻿Описание (если есть)

﻿Цена (по алгоритму)

4. Добавить товар на сайт.

Товар должен быть добавлен в свою категорию.