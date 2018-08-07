На сайт agrus.ua нужно регулярно (один раз в неделю) выводить небольшие статьи, одна-две страницы. Тексты статей и фотографии мы предоставляем. Задачи: 1. Редактировать тексты, исправляя все грамматические ошибки, при необходимости добавляя литературность и ...
Контент-менеджер на 500 статей
Ищем контент-менеджера для публикации порядка 500 статей (статьи готовы). Инструкция во вложении. Доступ предоставляем после заполнения анкеты (во вложении)Обязательна тестовая публикация или пример ранее опубликованной работы в соотв. с требованиями.Оплата рассчитана из расчета 40 руб. за публикацию и 20 000 руб. за проект в целом. Оплата еженедельная.Наш главред готов проверять 50 публикаций в неделю (соответственно скорость должна быть 50 в неделю, но при договоренности может быть снижена до 30-40).
Заявки фрилансеров
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