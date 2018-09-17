Ищу человека с опытом работы контент-менеджера для публикации статей на сайте. Сайт на самописном движке, но есть видео инструкция + сам расскажу как и что делать, все элементарно. Оплата - 10 руб. статья, статей будет ...
Написание и публикация 16 материалов на сайте
Написание и публикация 16 материалов на сайте в течении месяца
Требуется наполнение сайта новостями и статьями по тематике футбола, FIFA и игр серии FIFA на всех платформах, необходимо написать (перевести с иностранных источников) и опубликовать 14 новостей и 2 статьи в течении месяца с момента заказа.
Основные требования:
- самое главное без копипаста! Рерайт и перевод без проблем.
- поиск источников выполняет исполнитель.
- в течении месяца требуется добавлять 14 новостей и 2 статьи или обзора. (добавление материалов необходимо растянуть на весь месяц!);
- материалы должны быть актуальными на момент их публикации;
- Текущие новости по теме, 14 шт. объемом 1500 - 2000 символов без пробелов и 2 статьи объемом 6000 - 8000 символов без пробелов;
- к каждой новости минимум 1 изображение, к статье 3-5 изображений и минимум 1 видео с ютюба (желательна минимальная уникализация за счет зераклирования, нанесения текста и т.п.);
- очень приветствуется знание тематики!
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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