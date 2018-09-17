Написание и публикация 16 материалов на сайте в течении месяца

Требуется наполнение сайта новостями и статьями по тематике футбола, FIFA и игр серии FIFA на всех платформах, необходимо написать (перевести с иностранных источников) и опубликовать 14 новостей и 2 статьи в течении месяца с момента заказа.

Основные требования:

- самое главное без копипаста! Рерайт и перевод без проблем.

- поиск источников выполняет исполнитель.

- в течении месяца требуется добавлять 14 новостей и 2 статьи или обзора. (добавление материалов необходимо растянуть на весь месяц!);

- материалы должны быть актуальными на момент их публикации;

- Текущие новости по теме, 14 шт. объемом 1500 - 2000 символов без пробелов и 2 статьи объемом 6000 - 8000 символов без пробелов;

- к каждой новости минимум 1 изображение, к статье 3-5 изображений и минимум 1 видео с ютюба (желательна минимальная уникализация за счет зераклирования, нанесения текста и т.п.);

- очень приветствуется знание тематики!