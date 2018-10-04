Стильно оформить Instagram аккаунт

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Завершен3 заявки128 просмотров

Требуется дизайнер для подбора стиля Инстаграм аккаунта по продаже солнечных очков, нужно добавить около 40 фото в правильном порядке и описание к ним. Брендовые очки. 

Время выполнения 2-3 дня. 

7 лет назад
vitalycool
Виталий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

k_mosi
Карина 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$31
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

k_mosi
Карина 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад