Стильно оформить Instagram аккаунт

Требуется человек для наполнение магазина товаром поставщика. Есть сайт, есть парочка поставщиков, с сайтов которых нужно скопировать товары и добавить на мой. ТЗ: Скачать фото товара включая все вариации.Скопировать информацию товара.*** всю доступную ...