Нужен контент-менеджер для публикации статей

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен18 заявок276 просмотров

Ищу человека с опытом работы контент-менеджера для публикации статей на сайте. Сайт на самописном движке, но есть видео инструкция + сам расскажу как и что делать, все элементарно. Оплата - 10 руб. статья, статей будет около 50 в день, всего на проекте порядка 20000 статей.

7 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад
$6
7 дней
Спасибо за работу! Могу рекомендовать
Четко поставлена задача, постоянно на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 лет назад