Нужен контент-менеджер для публикации статей

Ищу человека с опытом работы контент-менеджера для публикации статей на сайте. Сайт на самописном движке, но есть видео инструкция + сам расскажу как и что делать, все элементарно. Оплата - 10 руб. статья, статей будет около 50 в день, всего на проекте порядка 20000 статей.