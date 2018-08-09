Наполнение информационно-развлекательного сайта

Необходимо с источника скопировать статью и добавить нам на сайт. Иногда необходимо будет не значительное редактирование: убрать лишние теги, которые подтянулись; где-то добавить подзаголовки, где-то обрезать картинку и т.п.

Требования:

1. Внимательность.

2. Опыт в наполнении сайта, преимущество, если наполняли на CMS WordPress.

3. Уметь редактировать картинки (обрезать её, убрать вотер и т.п.).

4. Вести учет в Google таблице.

Оплата:

10 центов за статью.

Заказ сдельный! Необходимо наполнить 100 статей.