Заполнить Excel файл c длиной, шириной, высотой и весом товаров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт22 заявки283 просмотра

Есть Excel файл, в котором указано название товара и артикул производителя.

Столбцы, которые нужно заполнить:

  • Длина - строго в сантиметрах
  • Высота - строго в сантиметрах
  • Ширина - строго в сантиметрах
  • Масса нетто - строго в килограммах
  • Масса брутто - строго в килограммах
Последовательность действий:

Для понимания, с чем работать, прикрепил скриншот. 

Берёте артикул и название (либо что-то одно) и вбиваете в поисковую строку. Находите сайт производителя или сайт-продавца, на котором указаны искомые характеристики. Копируете их в таблицу (При необходимости переводите мм в см, тонны в кг). Заполнять нужно только пять характеристик, пять столбцов. В файле будут лишние рабочие столбцы, которые можно скрыть для удобства, но не удалять. Итоговый файл для загрузки должен быть в формате .xls. Данные должны начинаться со 2й строки, первая строка - шапка. 

За каждую заполненную карточку -1руб.

За одну ячейку - 20 коп

Данные будут выборочно проверяться. 

Есть 5 файлов для работы, в каждом по 1000 товаров. 

7 лет назад
OrIov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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