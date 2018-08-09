Заполнить Excel файл c длиной, шириной, высотой и весом товаров

Есть Excel файл, в котором указано название товара и артикул производителя.

Столбцы, которые нужно заполнить:

Длина - строго в сантиметрах

Высота - строго в сантиметрах

Ширина - строго в сантиметрах

Масса нетто - строго в килограммах

Масса брутто - строго в килограммах

Последовательность действий:

Для понимания, с чем работать, прикрепил скриншот.

Берёте артикул и название (либо что-то одно) и вбиваете в поисковую строку. Находите сайт производителя или сайт-продавца, на котором указаны искомые характеристики. Копируете их в таблицу (При необходимости переводите мм в см, тонны в кг). Заполнять нужно только пять характеристик, пять столбцов. В файле будут лишние рабочие столбцы, которые можно скрыть для удобства, но не удалять. Итоговый файл для загрузки должен быть в формате .xls. Данные должны начинаться со 2й строки, первая строка - шапка.

За каждую заполненную карточку -1руб.

За одну ячейку - 20 коп

Данные будут выборочно проверяться.

Есть 5 файлов для работы, в каждом по 1000 товаров.