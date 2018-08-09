Написание и публикация 16 материалов на сайте в течении месяца Требуется наполнение сайта новостями и статьями по тематике футбола, FIFA и игр серии FIFA на всех платформах, необходимо написать (перевести с иностранных ...
Заполнить Excel файл c длиной, шириной, высотой и весом товаров
Есть Excel файл, в котором указано название товара и артикул производителя.
Столбцы, которые нужно заполнить:
- Длина - строго в сантиметрах
- Высота - строго в сантиметрах
- Ширина - строго в сантиметрах
- Масса нетто - строго в килограммах
- Масса брутто - строго в килограммах
Для понимания, с чем работать, прикрепил скриншот.
Берёте артикул и название (либо что-то одно) и вбиваете в поисковую строку. Находите сайт производителя или сайт-продавца, на котором указаны искомые характеристики. Копируете их в таблицу (При необходимости переводите мм в см, тонны в кг). Заполнять нужно только пять характеристик, пять столбцов. В файле будут лишние рабочие столбцы, которые можно скрыть для удобства, но не удалять. Итоговый файл для загрузки должен быть в формате .xls. Данные должны начинаться со 2й строки, первая строка - шапка.
За каждую заполненную карточку -1руб.
За одну ячейку - 20 коп
Данные будут выборочно проверяться.
Есть 5 файлов для работы, в каждом по 1000 товаров.
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