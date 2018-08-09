Размещение объявления

$90
  1. Биржа фриланса
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Закрыт39 заявок274 просмотра

Здравствуйте,Мне необходимо 10 человек, для размещения объявлений на авито. За размещение 100 объявлений, оплата составляет: 6000 рублей.

7 лет назад
Danil290888
50 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров