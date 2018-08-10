Зарегистрировать 5 профилей в линкедине и оформить

нужно зарегистрировать 5 профилей маркетологов на линкедине с 5 разных ip адресов. Обязательное условие – чтобы профили отлежались минимум неделю и не были забанены. Линкидин банит, если меняется ip адрес, также он блокирует профили до выяснения причин и просит загрузить паспорт, если начинаем изменять информацию о сотрудниках и вносить данные туда о топовых компаниях

Если вы знаете, как обойти эти моменты и создать 5 профилей маркетологов – жителей Европы,

то начните ответ с цифры 22 и укажите

1) сколько вам понадобится времени

2) стоимость за все 5 аккаунтов

3) username в телеграме для связи