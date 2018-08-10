Разместить объявление на оптовых площадках

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Закрыт7 заявок198 просмотров

Производим тапочки из шерсти, нужно разместить на оптовых площадках объявление 

КП фото есть

7 лет назад
teremo4ek
31 год
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Steppenwolf95
Анна 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
К сожалению Анна так и не предоставила отчет о проделанной работе. На сообщения не отвечает. Вынужден написать отрицательный отзыв - работа не выполнена, деньги обратно не возвращены! Не советую обращаться к данному исполнителю.

Заявки фрилансеров

Steppenwolf95
Анна 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад