Перенести фотки с одного сайта WP на другой

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Закрыт16 заявок253 просмотра

Все записи перенесены (текст и тд), но они перенесены без изображений. Нужно открывать запись, сохранять картинки, и распределять их в такие же записи на новом сайте.  Картинки можно сохранять расширением браузера.

Всего записей около 190. От исполнителей хочу видеть срок и стоимость.

WordPress
7 лет назад
ravlexx
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров