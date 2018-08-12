Перенести фотки с одного сайта WP на другой

Все записи перенесены (текст и тд), но они перенесены без изображений. Нужно открывать запись, сохранять картинки, и распределять их в такие же записи на новом сайте. Картинки можно сохранять расширением браузера.

Всего записей около 190. От исполнителей хочу видеть срок и стоимость.