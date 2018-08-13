Выложить обновление\фото: на порталы Авито,Юла,ВК,Инстаграмм,ОД Сразу в объявлении пишите ваш скайп
Требуется наполнитель
Здравствуйте!
Требуется добавить на сайт 100-150 статей.
Материалы для размещения предоставляем. Движок WordPress.
Наполнение максимально автоматизировано.
По факту выполнения работы нужно будет вести отчет в Google-таблице.
Требования к кандидату:
- наличие опыта наполнения;
- базовые знания HTML;
- усидчивость и внимательность;
- владение фоторедакторами для удаления "вотер" или других элементов на обложке.
Заявки фрилансеров
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