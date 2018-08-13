Требуется наполнитель

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок266 просмотров

Здравствуйте!

Требуется добавить на сайт 100-150 статей. 

Материалы для размещения предоставляем. Движок WordPress. 

Наполнение максимально автоматизировано.

По факту выполнения работы нужно будет вести отчет в Google-таблице.

Требования к кандидату:

  • наличие опыта наполнения;
  • базовые знания HTML;
  • усидчивость и внимательность;
  • владение фоторедакторами для удаления "вотер" или других элементов на обложке.
Стоимость 10 центов за статью.
HTMLWordPress
7 лет назад
asablina
28 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров