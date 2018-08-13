Контактная форма на wp

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Закрыт4 заявки167 просмотров

1. Сделать форму заявки (можно плагин)

из 6 пунктов ( имя, почта, телефон, вид работы, дополнение)

WordPress
7 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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