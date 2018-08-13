Контент-менеджер на интернет-магазин (Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок247 просмотров

Есть карточка товара (для начала около 300 штук) в интернет-магазине (Битрикс)

Есть отдельно 2-3 фото и описание к каждому товару

Нужно залить фото + добавить описание (может быть нужен будет рерайт)

Суммы и примерные сроки указывайте в заявке

7 лет назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров