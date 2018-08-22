Cделать под меню

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Завершен2 заявки196 просмотров

на странице нужно сделать 4 пунтка меню. в виде фотографий и ссылок

на других страницах это уже релизовано, нужно просто скопировать

7 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$3
1 день
Все замечательно.
Спасибо за проект, быструю связь и оплату! Был рад помочь!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад