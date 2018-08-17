Наполнить сайт товарами. Шаблон битрикс "Электросила"

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Закрыт10 заявок214 просмотров

Необходимо с одного магазина на шаблоне "Электросила"перенести товары на другой сайт на шаблоне "Электросила" и небольшая часть с другого магазина (https://www.muztorg.ru/).

приблизительное кол-во товаров 10000-12000 шт. 

7 лет назад
Rinko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров