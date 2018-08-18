Есть прайс лист и в нем ссылки на Яндекс диск и дроп , к каждой позиции своя ссылка. Нужно взять позицию с артикулом открыть ссылку и сохранить в папку под артикуом основным ...
Добавлять телефоны сотрудников ЛК из таблички
Нужно добавить около 200+ номеров в ЛК телефонии. Нужно сегодня, сейчас! Пишите стоимость конечную https://youtu.be/k8eR0sfMmJM
Заявки фрилансеров
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