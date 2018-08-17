Добавить товары на сайт OCStore

1. Добавить товары (приблизительно 700 шт.) на сайт OCStore с помощью модуля CSV import export - OCext OpenCart Data Management PRO (этот модуль уже установлен), или другого модуля (может посоветуете другой вариант).

2. Все файлы CSV есть на сайте поставщиков, ссылки на файлы и доступ к ним

предоставлю.

3. Откорректировать CSV файлы под мой магазин (необходимо добавить следующие значения товаров: артикул, модель, наименование, описание, title,h1,description,главное изображение, цена, кол-во(остаток),seo url, производитель, категория(и), фильтры, опции, доп. изображения). Все необходимые данные предоставлю. Товары нужно загрузить не все, а только те, артикула которых есть в списке (список предоставлю).

4. Корректно загрузить на сайт, сдать на проверку

5. Подготовить файлы для обновления