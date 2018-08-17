Наполнить сайт текстом

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Закрыт6 заявок162 просмотра

Помошь в наполнении сайта информацией!

сайт есть но не законченный. нужно добавить описание цены  тексты 3D дизайн и т.д. 

тема ( майнинг asic, охлаждение иммерсионное)....

ссылки и описания есть. подробнее по тел.

7 лет назад
faric0207
41 год
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров