Требуется найти любые новости по тематикам: бетон, цемент, арматура, фундамент. И сделать качественный рерайт. Пример новостей: https://m200.by/v-ispanii-izgotovili-druzhestvennyy-b/ https://m200.by/novyj-beton-ot-belorusskogo-proizvoditelja/ Можно мировые, но и белорусские тоже должны быть, хотя бы несколько. ...
Наполнить сайт текстом
Помошь в наполнении сайта информацией!
сайт есть но не законченный. нужно добавить описание цены тексты 3D дизайн и т.д.
тема ( майнинг asic, охлаждение иммерсионное)....
ссылки и описания есть. подробнее по тел.
Заявки фрилансеров
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