Сохранить фотографии в папки

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Завершен6 заявок234 просмотра

Есть прайс лист и в нем ссылки на Яндекс диск и дроп , к каждой позиции своя ссылка.

Нужно взять позицию с артикулом открыть ссылку и сохранить в папку под артикуом основным и 3 фото последующие артикулы

Никаких логотипов забирать не нужно темболее искать фото, тут просто открывай, сохраняй, переименовывай.

Сроки 2 недели.

Позиций более 2000

7 лет назад
PANrace
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

mmmaks2004
Руслан 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$15
1 день
"Сделаю быстро и качественно" не подвел, как и обещал всё сделал, советую, обращусь ещё!
Понятно и точно поставлена задача. Оплата точно в срок. Сотрудничеством доволен! Рекомендую как заказчика.

Заявки фрилансеров

mmmaks2004
Руслан 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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