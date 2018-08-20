Сохранить фотографии в папки

Есть прайс лист и в нем ссылки на Яндекс диск и дроп , к каждой позиции своя ссылка.

Нужно взять позицию с артикулом открыть ссылку и сохранить в папку под артикуом основным и 3 фото последующие артикулы

Никаких логотипов забирать не нужно темболее искать фото, тут просто открывай, сохраняй, переименовывай.

Сроки 2 недели.

Позиций более 2000