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Наполнить карточки товаров в 1С (500 SKU)
Необходимо наполнить карточки номенклатуры в 1С.
Необходимые пункты заполнения:
1) Загрузка фото с нанесенным водяным знаком сайта.
2) Производитель.
3) Марка авто.
4) Марка двигателя по возможности.
5) Страна производителя.
6) Вес: тнвд = 25кг, форсунка: 0,5кг, плунжерная пара: 0,3кг, распылитель 0,15кг, клапан, датчик, ремкомплект = 0,15кг.
7)Объем : тнвд 70х50х30см, форсунка 30х7х7 см, плунжер: 12х7х4 см, распылитель: 7 х 1х1 см, клапан, датчик: 7х1х1см,
8) Текстовое описание
9) Качество: по умолчанию ставим оригинал
10) Совместные продажи пункт: если известна связанная деталь продающаяся попутно с этой номенклатурой
11) В номенклатуре если встречаются детали с пометкой на удаление, заменить позицию из файл на ту которой нет в номеклатуре согласно поиска. Снять пометку удаление.
Товар уже загружен в 1с. Необходимо двигаться по списку и заполнять стандартный набор: наименование, артикулы, возможные кроссы. Где используется на каких авто.
Возможно добавить небольшой текст для сео. Главное без копирования в чистом виде.
В отклике обязательно пришлите ответы на вопросы:
1) Насколько хорошо разбираетесь в авто-тематике?
2) Есть ли опыт работы в 1С по наполнению карточек товаров?
3) Можете ли писать текст для карточек товаров?
4) Примерная стоимость наполнения 1 карточки, исходя из представленной информации и требований по заполнению.
P.S. Не присылайте рекламу и спам – это сразу в корзину.
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