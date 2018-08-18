Наполнить карточки товаров в 1С (500 SKU)

Необходимо наполнить карточки номенклатуры в 1С.

Необходимые пункты заполнения:

1) Загрузка фото с нанесенным водяным знаком сайта.

2) Производитель.

3) Марка авто.

4) Марка двигателя по возможности.

5) Страна производителя.

6) Вес: тнвд = 25кг, форсунка: 0,5кг, плунжерная пара: 0,3кг, распылитель 0,15кг, клапан, датчик, ремкомплект = 0,15кг.

7)Объем : тнвд 70х50х30см, форсунка 30х7х7 см, плунжер: 12х7х4 см, распылитель: 7 х 1х1 см, клапан, датчик: 7х1х1см,

8) Текстовое описание

9) Качество: по умолчанию ставим оригинал

10) Совместные продажи пункт: если известна связанная деталь продающаяся попутно с этой номенклатурой

11) В номенклатуре если встречаются детали с пометкой на удаление, заменить позицию из файл на ту которой нет в номеклатуре согласно поиска. Снять пометку удаление.

Товар уже загружен в 1с. Необходимо двигаться по списку и заполнять стандартный набор: наименование, артикулы, возможные кроссы. Где используется на каких авто.

Возможно добавить небольшой текст для сео. Главное без копирования в чистом виде.

В отклике обязательно пришлите ответы на вопросы:

1) Насколько хорошо разбираетесь в авто-тематике?

2) Есть ли опыт работы в 1С по наполнению карточек товаров?

3) Можете ли писать текст для карточек товаров?

4) Примерная стоимость наполнения 1 карточки, исходя из представленной информации и требований по заполнению.

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