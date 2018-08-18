Приветствую На сайте под управлением Wordpress нужно перелинковать публикации между собой. Подробности читайте в файле. Если Вы не читаете ТЗ – пожалуйста не тратьте ни свое ни мое время и ...
Найти тематические статьи по питанию, сделать выжимку лучшего
Задача:
найти разные статьи по определенным темам питания (продукты, приправы) и соединить их в одну статью (по каждой отдельной теме).
Темы для статей:
1. Польза льняного масла
2. Польза куркумы
3. Польза редиса, репы, редьки
4. Польза урбечей: пьяной, кунжутный, конопляный, кешью
5. Польза капусты (Самая щелочная)
ЗАДАЧА:
1. Найти тематические статьи
2. Выбрать из них лучшее
3. соединить в логическую статью-информацию
4. РЕРАЙТА НЕ НУЖНО. только обьединить чтобы цельно и легко читалась информация
ВАЖНО! Нужно чтобы вы ориентировались в здоровом питании и базовых знаниях. Смогли отличить банальную примитивную информацию о продукте от условно «профессиональной». Нужна выжимка интересного и ценного.
Заявки фрилансеров
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