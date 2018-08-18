Найти тематические статьи по питанию, сделать выжимку лучшего

Задача:

найти разные статьи по определенным темам питания (продукты, приправы) и соединить их в одну статью (по каждой отдельной теме).

Темы для статей:

1. Польза льняного масла

2. Польза куркумы

3. Польза редиса, репы, редьки

4. Польза урбечей: пьяной, кунжутный, конопляный, кешью

5. Польза капусты (Самая щелочная)

ЗАДАЧА:

1. Найти тематические статьи

2. Выбрать из них лучшее

3. соединить в логическую статью-информацию

4. РЕРАЙТА НЕ НУЖНО. только обьединить чтобы цельно и легко читалась информация

ВАЖНО! Нужно чтобы вы ориентировались в здоровом питании и базовых знаниях. Смогли отличить банальную примитивную информацию о продукте от условно «профессиональной». Нужна выжимка интересного и ценного.